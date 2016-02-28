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عمرو أديب: "لو حلقة ميدو ماتعملتش يبقى أنا ميت أو هو"

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عمرو أديب: "لو حلقة ميدو ماتعملتش يبقى أنا ميت أو هو" عمرو أديب: "لو حلقة ميدو ماتعملتش يبقى أنا ميت أو هو"
أكد الإعلامى عمرو أديب، إذاعة حلقته مع أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق لنادى الزمالك غدًا الاثنين.

وقال أديب، عبر برنامجه "القاهرة اليوم" على فضائية "اليوم": "غدًا حلقة كابتن ميدو ولو الحلقة دى ماتعملتش يبقى أنا مت أو ميدو مات.. حق ربنا ومحدش هيسيب حقه". وقال أديب، إن الذى يأخذ حقه فى هو الفاجر والقادر فقط، مضيفًا: "تعريف العدل من وجهة نظرى هو أن المواطن ياخد حقه إذا كان غنياً أو فقيراً".

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