"المحامين": "الداخلية" مصرة على السير وفق نهج أسقطه الشعب فى 25 يناير

صرح مصدر مسئول بنقابة المحامين، أن إيضاح وزارة الداخلية يفصح عن إصرار الوزارة على السير بذات النهج القديم والثقافة التى أسقطها الشعب في 25 يناير.

و تابع المصدر ، فى بيان له وارد عن مكتب النقيب ، قائلا:"طلبنا من وزارة الداخلية فى اتصال من النقيب لمساعد وزير الداخلية اللواء أبوبكر عبدالكريم بيان رسمى بسبب اختفاء الزميل إبراهيم أبو جاموس المحامى ومكان احتجازه وأسبابه، فرد سيادته بأنه مقبوض عليه على ذمة قضية أمن دولة، فطلب النقيب ايضاحاً رسمياً وليس رداً تليفونياً".

وأشار المصدر، إلى أن النقيب قرر دعوة مجلس النقابة العامة للاجتماع الطارئ ظهر اليوم الاحد، مع الإعلان عن اضراب المحامين في جميع محاكم شمال الشرقية (محكمة ههيا الابتدائية)، مؤكدا أنه لا صحة لما صرح به مساعد الوزير بأن نقيب المحامين يعلم بالإجراءات التي تمت مع الزميل المحامى ولا علم للنقابة أو لأي محامى بالتهمة أو رقم القضية أو النيابة المختصة ولا أيضاً القرار الذى صدر فيها حتى الآن.

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