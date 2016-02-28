نقابة الأطباء: 56% من الأعضاء وافقوا على قرار العلاج المجانى بالمستشفيات

أكد خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن 56% فقط من أعضاء الجمعية العمومية هم من وافقوا على قرار العلاج المجانى بالمستشفيات، مطالباً بالعدل وتطبيق القانون على الجميع.

وقال "سمير" خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال: "لدينا أكثر من 20 ألف طبيب لا يجدون مكاناً للتسجيل، وقرارات النقابات لا تقاس بالصواب والخطأ ولكنها تقاس بتحقيق النتائج".

بدوره قال محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء، إن ما حدث اليوم ليس إضراباً للنقابة، ولكنه تأكيد على تقديم الخدمة الطبية مجاناً للمواطن.

وأضاف "عبد الحميد"، أن هناك إدارة لحماية المستشفات ولكن دورها غير مفعل، مضيفا أن مستشفى المطرية عليها ضغط كبير بسبب زيادة المرضى.

وطالب عبد الحميد الإعلام بالتضامن مع أعضاء النقابة بالنداء بالعدالة للحصول على حقوقهم من أمناء الشرطة الذين اعتدوا على أطباء مستشفى المطرية.

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