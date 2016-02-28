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مصدر: تأخر افتتاح "الأسمرات 1" لمنتصف مارس بسبب مشكلة فى وصلات المياه

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مصدر: تأخر افتتاح "الأسمرات 1" لمنتصف مارس بسبب مشكلة فى وصلات المياه مصدر: تأخر افتتاح "الأسمرات 1" لمنتصف مارس بسبب مشكلة فى وصلات المياه
كشف مصدر بديوان عام محافظة القاهرة عن تأخر المحافظة فى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الأسمرات السكنى "الأسمرات 1" لسكان العشوائيات ومناطق الخطورة الداهمة بحى المقطم، والذى كان من المقرر له أن يكون نهاية شهر فبراير الجارى، وفقاً لما أعلنه الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية للمشروع، شاملة توصيل جميع المرافق إلى العمارات السكنية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن السبب الحقيقى وراء تأخر افتتاح المشروع السكنى الأكبر بالعاصمة، والذى يضم أكثر من 6000 وحدة سكنية، هو تعثر وصول المياه إلى الخزان المُغذى للعمارات السكنية بالمشروع، على الرغم من محاولات محافظ القاهرة لحل الأزمة قبل موعد الافتتاح، من خلال الجولات الميدانية له لمتابعة المشروع 3 مرات أسبوعياً، والتواصل مع مسئولى شركات المقاولات المسئولين عن المشروع، ولكن حتى الآن لم يقدموا حلاً للحاق بموعد افتتاح المشروع.

وأوضح المصدر، أن المحافظة انتهت من معظم المبانى الخدمية الجديدة داخل المشروع، والتى تشمل مجمع المدارس لمراحل التعليم المختلفة، ودور حضانة ومراكز طبية ووحدة صحية، ومركز رياضى وملاعب مكشوفة ووحدات شرطة ومطافئ وإسعاف، كما استكملت المحافظة شبكات الصرف والمياه والكهرباء والغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن موعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الأسمرات قد يكون منتصف مارس المقبل.

وكان الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة قد أعلن عن تجهيز الأرصفة المخصصة بالمقطم على مساحة 80 فدانا، لإقامة مشروع الأسمرات 3، والذى وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تخصيصها لإقامة المرحلة الثالثة لحى الأسمرات، والذى يضم 124 عمارة سكنية لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إليها ودعمها بـ500 مليون جنيه من صندوق تحيا ، وتسليمها لشركات المقاولات للبدء بالأعمال بها طبقاً للتخطيط العمرانى لها.

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