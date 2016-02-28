بالصور.."زويل" يصر على وضع علم مصر بجانب "الأمريكى" فى احتفالية عيد ميلاده

نشر محمد نبوى، المتحدث باسم تمرد، صور احتفال جامعة "كالتك" بالولايات المتحدة بعيد ميلاد العالم المصرى الدكتور أحمد زويل الـ70، وأيضا بمناسبة مرور 40 سنة على انضمامه.

وأضاف "نبوى"، لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفالية جمعت جميع أساطير العلم فى العالم، والحاصلين على جائزة نوبل، ممن قدموا انجازات عديدة لبلادهم، موضحا أن "زويل" أصر على وجود علم مصر بجانب العلم الأمريكى، خلال إلقاء كلمته بالاحتفالية.

وأوضح أن العالم المصري زويل، أكد انه حريص على مصر وعبر عن تفاؤله بمصر ومستقبلها لما تمتلكه من خبرات، وعقول تدعو للتفاؤل بالمستقبل العلمى فى ظل حرص إدارة الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق النهضة الشاملة، كما تحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ومسئولياته تجاه نهضة البلاد.

وتابع نبوى:" العالم المصري اختار بنفسه لوحة عربيته باسم "new musr".

عصام حجى ينشر صور احتفال جامعة "كالتك" بعيد ميلاد أحمد زويل