أخبار عاجلة

الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.."زويل" يصر على وضع علم مصر بجانب "الأمريكى" فى احتفالية عيد ميلاده

Google+ Print
بالصور.."زويل" يصر على وضع علم مصر بجانب "الأمريكى" فى احتفالية عيد ميلاده بالصور.."زويل" يصر على وضع علم مصر بجانب "الأمريكى" فى احتفالية عيد ميلاده
نشر محمد نبوى، المتحدث باسم تمرد، صور احتفال جامعة "كالتك" بالولايات المتحدة بعيد ميلاد العالم المصرى الدكتور أحمد زويل الـ70، وأيضا بمناسبة مرور 40 سنة على انضمامه.

وأضاف "نبوى"، لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفالية جمعت جميع أساطير العلم فى العالم، والحاصلين على جائزة نوبل، ممن قدموا انجازات عديدة لبلادهم، موضحا أن "زويل" أصر على وجود علم بجانب العلم الأمريكى، خلال إلقاء كلمته بالاحتفالية.

وأوضح أن العالم المصري زويل، أكد انه حريص على مصر وعبر عن تفاؤله بمصر ومستقبلها لما تمتلكه من خبرات، وعقول تدعو للتفاؤل بالمستقبل العلمى فى ظل حرص إدارة الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق النهضة الشاملة، كما تحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ومسئولياته تجاه نهضة البلاد.

وتابع نبوى:" العالم المصري اختار بنفسه لوحة عربيته باسم "new musr".

زويل (1)

زويل (2)

زويل (3)

زويل (4)

زويل (5)

عصام حجى ينشر صور احتفال جامعة "كالتك" بعيد ميلاد أحمد زويل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"