بالفيديو والصور..أهالى"دائرة عكاشة": سنلاحقه قضائيا وشعبيا حتى إسقاط عضويته

نظم المئات من أبناء دائرة طلخا ونبروه، بمحافظة الدقهلية، حركة أسموها "تمرد"، لسحب الثقة من توفيق عكاشة عضو مجلس النواب عن الدائرة، عقب لقائه السفير الإسرائيلى وتناول العشاء معه بمنزل بالقاهرة.

وقال بلال سعد، أحد منسقى الحركة بقرية ميت عنتر بمركز طلخا، :" إن ما يزيد عن 2000 شاب وفتاة، وقعوا على استمارة سحب الثقة بمجرد البدء فى الحملة، ولن نتراجع حتى إقالته، فمحافظة الدقهلية ترفض التطبيع مع العدو".

وأضاف "سعد" :"سننظم مظاهرات بشكل يومى أمام مبنى محافظة الدقهلية، وتزامنا مع التحقيق معه بمجلس النواب في الواقعة، للمطالبة بإقالته، وإن وصل الأمر للإعتصام أمام مبنى ديوان محافظة الدقهلية، حتى يرحل من خان الوطن ودماء أبناء الوطن".

من جانبه أوضح أحمد شوشة، موجه بالتربية والتعليم بطلخا،:"شقيقى توفى في حرب أكتوبر المجيدة، شهيدا، وتوفيق عكاشة وطأ دم الشهيد بقدمه، ولوث تاريخ مصر، لأول مرة في تاريخها نائب بمجلس النواب يقابل سفير دولة الأعداء، ليثبت توفيق عكاشة أنه عدو جمال عبد الناصر الذي علمنا كره إسرائيل".

ويضيف "شوشة" :"هو اعترف أن جده كان جاسوسا للمخابرات الصهيونية، وأعدمه جمال عبد الناصر في الستينات بتهمة الخيانة، لذلك هو يلوث تاريخ مصر وعبد الناصر بهذا اللقاء ولن نسمح بذلك ونطالب بإقالته بشكل فورى وعاجل وحبسه بتهمة الخيانة العظمى".

فيما قام إيهاب رزق، أحد سكان قرية ميت عنتر ومنسق بحملة تمرد لسحب الثقة من توفيق عكاشة، بضرب نفسه بحذائه عقابا لنفسه على إنتخابه

وقال محمد مصطفى، مقيم بقرية الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية "إزاي يكون عضو مجلس شعب فى مصر ويجلس مع سفير دولة الأعداء.. أنا حزين إنى انتخبته وحزين إن الكلام دا يطلع منه، دا قعد سنين يقولنا الماسونية والصهيونية، يقوم هو يجلس مع سفير الصهاينة".

وأضاف "مصطفى"، أن توفيق عكاشة أقسم اليمين للحفاظ على النظام الجمهورى والدستور والقانون، كما أن المادة رقم 110 تنص على فصل عضو مجلس النواب حال تم سحب الثقة منه، ونحن نطالب بسحب الثقة منه وفصله ومحاكمته وإنزال العقوبات القانونية به.

وقال محمد ريحان، أحد منسقى الحملة،: "طبعنا 10 آلاف نسخة من إستمارة تمرد وتم إرسال جميع النسخ إلى القرى بمركزى طلخا ونبروه، حتى قرية ميت الكرماء مسقط رأس توفيق عكاشة، وسوف نقوم بتوقيع كافة الإستمارات، وطبع المزيد منها ونحن وضعنا هدف جمع استمارات بعدد الأصوات التى انتخبت توفيق عكاشة، فدماء العرب في فلسطين وسوريا، ودماء شهداء مصر ستحركنا وتعطينا دفعة للأمام لإسقاط هذا المسخ الصهيونى، وسنلاحقه قضائيا وشعبيا وعلى كافة الأصعدة حتى يتم فصله من مجلس النواب ليكون عبرة لأى شخص تسول له نفسه وضع يده في يد أعداء الأمة والوطن والدين".

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"دائرة عكاشة" بالدقهلية يوقعون على استمارة "سحب الثقة" لإقالته من النواب