أخبار عاجلة

الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول – هذه هي مشكلة ريال مدريد

Google+ Print
تقرير في الجول – هذه هي مشكلة ريال مدريد تقرير في الجول – هذه هي مشكلة ريال مدريد

وافقت وزارة الداخلية على خوض الأهلي مباراته يوم الأربعاء ضد بتروجيت في الاسبوع 20 من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

المباراة ينظمها الأهلي وطلب خوضها في برج العرب، رافضا اللعب على استاد بتروسبورت.

ووافق الأمن على طلب الأهلي بحسب ما أكده عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـfilGoal.com.

ويبحث الأهلي عن العودة لطريق الانتصارات بعد 3 تعادلات مع طلائع الجيش ثم غزل المحلة ومؤخرا المصري البورسعيدي.

ويستعد الأهلي لمنح مقعد المدير الفني للهولندي المخضرم مارتن يول الذي وقع على عقد يربطه بالشياطين الحمر لعام ونصف.

ويحضر يول إلى لمتابعة اللقاء تمهيدا لتسلمه المسؤولية ليكون ثالث مدربي الأهلي هذا الموسم بعد جوزيه بيسيرو وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك أقرب ملاحقيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"