ميلان يستعيد نغمة الانتصارات بفوز باهت أمام تورينو

(إفي): استعاد ميلان نغمة الفوز في الكالتشو بعدما حقق فوزا صعبا أمام ضيفه تورينو بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "سان سيرو" معقل الأول ضمن الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

حمل هدف الروسونيري الوحيد توقيع الظهير الأيسر لوكا أنتونيلي في الدقيقة الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني، غابت المتعة تماما ولم تكن هناك هجمات خطيرة من الطرفين لينتهي اللقاء بنتيجة الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد ركلة ركنية نفذها جياكومو بونافينتورا ليمهدها يوراي كوتشا برأسه لأنتونيلي الذي سدد كرة قوية في الشباك.

وعاد ميلان بهذه النتيجة لدرب الانتصارات من جديد بعدما تعادل بهدف لمثله أمام نابولي في الجولة الماضية، ليرفع رصيده من النقاط لـ47 في المركز السادس.

في المقابل، تجمد رصيد الـ"تورو" عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.