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النائب العام يتلقى بلاغين بإضراب صحفيين داخل سجن العقرب

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النائب العام يتلقى بلاغين بإضراب صحفيين داخل سجن العقرب النائب العام يتلقى بلاغين بإضراب صحفيين داخل سجن العقرب
تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغين من الناشط الحقوقى، تامر على، محامى مركز هشام مبارك، لإخطار النيابة العامة بإضراب الصحفيين، أحمد سبيع، وحسن القبانى، عن الطعام داخل محبسهما بسجن العقرب.

وذكر فى البلاغين الذان حملا رقمى 2774 و2770 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن الصحفيين المحبوسين على ذمة القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن دولة، دخلوا فى إضراب عن الطعام.

وزعم المحامى تامر على - فى بلاغيه - أن سجن العقرب يشهد كثيرا من المخالفات أبرزها غلق "نظارات الزنازين" على السجناء، ووضعهم فى الحبس الانفرادى، ورفع السلع المتوفر فى "كانتين" السجن بنسبة 100% رغم أنه المصدر الوحيد لغذائهم.

وطالب محامى الصحفيين، النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة وإلزام مصلحة السجون بتفعيل اللوائح والقوانين داخل سجن العقرب، وتشكيل لجنة من أعضاء النيابة العامة للتفتيش ورصد التجاوزات.

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مصر 365

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