حظك اليوم برج الجدى الأحد 28/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>انشغالات على الصعيد الأسرى تؤثر بالسلب على تركيزك فى العمل وقد تتسبب فى بعض الأخطاء فى العمل، خاصة أنها تتعلق بحيرتك فى الموازنة بين أولوليات الأسرة والعمل، ورغم أن لديك حظ قوى فى المسائل المالية إلا إنك تشعر بالخوف من اتخاذ القرار. على الصعيد العاطفي:

> أنت عاطفى ورومانسى بشدة هذه الأيام وعلاقتك بشريك حياتك تشهد فترة ذهبية للغاية وإذا لم تكن مرتبطًا فإن كل ما تحتاجه هو بعض المساحة لتنمو العلاقة وتزدهر بالشخص الذى تشعر تجاهه بالإعجاب. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> حاول أن تقضى اليوم فى تدليل نفسك، فأنت بحاجة ماسة للراحة والاسترخاء افعل ذلك حتى فى المنزل وستلاحظ أن النتائج ستنعكس إيجابًا عليك وستجد نفسك متوهجًا وبراقًا حتى أن الناس من حولك قد يجدوا صعوبة فى مواكبة حيويتك. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>رغم بعض التعقيدات إلا أن يومك جيد بشكل عام وستتعلم شيء جديد قد يعطيك ميزة على الصعيد المهنى حتى لو رأيت أنه ليس له أى علاقة بالعمل كتعلم الموسيقى مثلاً.

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شبكةعيونالإخبارية

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