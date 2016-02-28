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حظك اليوم برج القوس الأحد 28/2/2016

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حظك اليوم برج القوس الأحد 28/2/2016 حظك اليوم برج القوس الأحد 28/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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تحقق نجاحًا ملحوظًا فى العمل وتنجح فى عقد صفقات ناجحة خاصة إذا كان عملك يتعلق بالتجارة والبيع والشراء، حاول ألا تولى اهتمامك لأولئك الذين لا يقدرون مواهبك وتذكر الأشخاص الذين يرغبون فى الاستفادة من مهاراتك وخبرتك.

على الصعيد العاطفي:


>من المحتمل أن تلتقى شخصًا يصبح ذا شأن خاص بالنسبة لك فى حياتك المستقبلية، وإذا كنت بالفعل فى علاقة قد يظهر اليوم مؤشرًا يقطع حيرتك بشأن هذه العلاقة على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تأخذ خطوة أكثر جدية فى العلاقة اليوم.

برج القوس على الصعيد الصحي:


> تلتقى برفيق جيد اليوم يشجعك على ممارسة الرياضة واتباع عادات صحية أكثر ويساعدك على تحسين أسلوب حياتك وربما هو شخص بحياتك من البداية ولكنك تكتشف اليوم هذا الاهتمام المشترك بينكما.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


> اليوم مثالى بالنسبة لك للبدء فى مشروع جديد سواء على الصعيد المهنى أو الشخصي، فلديك وفرة من الحماس ولديك من الشجاعة ما يكفى لاتخاذ إجراءات حاسمة والنظر للأمور بزاوية أكثر جرأة.
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مصر 365

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