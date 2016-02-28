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حظك اليوم الحمل ليوم الأحد 28/2/2016

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حظك اليوم الحمل ليوم الأحد 28/2/2016 حظك اليوم الحمل ليوم الأحد 28/2/2016

كتبت جهاد الدينارى

لبرج الحمل:
>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:


>الأخبار الإيجابية السعيدة ستلحق بأبناء هذا البرج وسيقتربون من تحقيق أحلامهم وأمالهم التى طالما عملوا على تحقيقها، لذلك يجب التأنى فى الاختيارات حتى يحافظوا على هذه المكاسب المعنوية والمادية التى سيحصلوا عليها.
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حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:
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يختار أبناء هذا البرج أن يكرسوا كل حياتهم فى الانغماس فى العمل دون غيره، لذلك يكون الحب بعيدًا عنهم نوعًا ما، ويشعرون بأن هذا هو الاستقرار وهذه هى الحياة والمرحلة الأفضل بالنسبة لهم، وذلك لأنهم ينتظرون أن يأتى الحب ولا يشغلون بالهم بالبحث عنه.
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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:
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لا داعى للقلق بسبب بعض المشاكل الصحية التى ستواجهها لأنها مجرد أعراض زائلة لا تحتاج على هذا التوتر، ستزول سريعًا دون أن تترك أى أثر.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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