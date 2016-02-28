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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 28/2/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 28/2/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 28/2/2016

على الصعيد المهني:


>تشعر اليوم أن تفكيرك مشتت، حيث تفكر في الكثير من الأمور غير المترابطة لكن سرعان ما تندمج فى أجواء العمل الجديد وتستعيد نشاطك وعافيتك، وقدرتك على العطاء الباهر لا تشعر بالخجل من طلب المساعدة من زملائك في العمل واطلبها على الفور إذا احتجت إليها.

على الصعيد العاطفي


>أجواء من الضغط على الصعيد المهنى لدى شريك حياتك عليك تحمل تلك الفترة والتعامل معها بهدوء، حتى تعبرا سويا إلى مرحلة من الهدوء والأستقرار وتحظيا معًا بأيام تحمل الكثير من السعادة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>تستعيد نشاطك وعافيتك بعد الوعكه الصحيه التى مررت بها في الأيام القليلة الماضية وتقرر القيام برحلة عائلية فى أجواء الطبيعة حتى تتمكن من تجديد طاقتك والأستمتاع بالاجواء العائلية الهادئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء


>هذه الفترة عزيزى الجوزاء ضاغطة جدًا من ناحية العمل يزداد عليك الحمل وتشعر بالضعف، ولكنك تلتقى بأشخاص فى مجال عملك قد يمدو لك يد العون، عليك بذل قصارى جهدك لإثبات جدارتك ومن الممكن أن تستغل نهاية الأسبوع فى نيل قسط من الراحة.

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مصر 365

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