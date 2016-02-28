حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 28/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>تشعر اليوم أن تفكيرك مشتت، حيث تفكر في الكثير من الأمور غير المترابطة لكن سرعان ما تندمج فى أجواء العمل الجديد وتستعيد نشاطك وعافيتك، وقدرتك على العطاء الباهر لا تشعر بالخجل من طلب المساعدة من زملائك في العمل واطلبها على الفور إذا احتجت إليها.>أجواء من الضغط على الصعيد المهنى لدى شريك حياتك عليك تحمل تلك الفترة والتعامل معها بهدوء، حتى تعبرا سويا إلى مرحلة من الهدوء والأستقرار وتحظيا معًا بأيام تحمل الكثير من السعادة.>تستعيد نشاطك وعافيتك بعد الوعكه الصحيه التى مررت بها في الأيام القليلة الماضية وتقرر القيام برحلة عائلية فى أجواء الطبيعة حتى تتمكن من تجديد طاقتك والأستمتاع بالاجواء العائلية الهادئة.>هذه الفترة عزيزى الجوزاء ضاغطة جدًا من ناحية العمل يزداد عليك الحمل وتشعر بالضعف، ولكنك تلتقى بأشخاص فى مجال عملك قد يمدو لك يد العون، عليك بذل قصارى جهدك لإثبات جدارتك ومن الممكن أن تستغل نهاية الأسبوع فى نيل قسط من الراحة.