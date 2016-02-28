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حظك اليوم برج العقرب الأحد 28/2/2016

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 28/2/2016 حظك اليوم برج العقرب الأحد 28/2/2016
على الصعيد المهنى: ليس معنى أنك تتقاضى راتبًا كبيرًا، أن تبدده فى أشياء تافهة لا تنفعك، فسيأتى عليك وقت تحتاج إليه إلى كل هذه الأموال، لذلك ننصحك باستثمار مرتبك فى مشروع، ويمكنك الاستعانة بأصدقائك فى هذا الشأن.

برج العقرب على الصعيد العاطفى: تشتتك، وعدم قدرتك على تحديد ما تريده من الطرف الآخر، ينعكس ذلك على اختياراتك، فأنت تحتاج إلى معرفة ماذا تريد تحديدًا، وهذا سينعكس بالإيجاب على علاقتك بشريك حياتك الذى سترتبط به عن وقتها عن اقتناع وليس عن رغبة فى ملء فراغ.

برج العقرب على الصعيد الصحى: اهتمامك بالنظافة أمر فى غاية الأهمية كى لا تُصاب بالعدوى، ولكن إن حدث وأُصبت بها لأى سبب، عليك الذهاب إلى الطبيب فوراً، وتناول فيتامينات تقوى مناعتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: لا تآبة بتآمر الآخرين عليك، وخططهم التى يضعونها للنيل منك، فالسحر ينقلب حتماً على الساحر، فامضى فى طريقك، ولا تهتم.

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مصر 365

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