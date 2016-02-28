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حظك اليوم برج الحوت الأحد 28/2/2016

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 28/2/2016 حظك اليوم برج الحوت الأحد 28/2/2016
على الصعيد المهنى: عليك الحذر من زملاؤك فى العمل اليوم، ينبغى عليك أن ترشد من تعاملك اليوم مع زملاؤك فى العمل، مكائد تُدبّر لك، حاول الخروج منها بسرعة، تحول ملحوظ فى الأيام القليلة الماضية، ومع ذلك، تحتاج إلى العمل بنشاط للتخلص من الخوف الذى لا أساس له، افعل كل ما تستطيع لحماية نفسك.

على الصعيد العاطفي: إنه يوم عظيم لخروج وقضاء وقتًا ممتعًا مع الحبيب، أولئك الذين هم فى الفئة العمرية الشبابية يبحثون عن مجرد الحب لإحداث تغيير فى وضع العلاقة بينهما، حاول أن تجلس مع حبيبك للتناقش حول ما يزعجكما من بعضكما البعض، لحل المشكلات العالقة بينكما.

برج الحوت على الصعيد الصحي: رعاية الجهاز الهضمى يمكن أن يستغرق وقت طويل، فهو يؤلمك منذ فترة، أفضل طريقة للتخلص من مشاكلك الصحية الانغماس فى ممارسة عارضة سواء كان المشى وصعود الدرج أو ركوب الدراجات، عقلك يسير بخطى سريعة جدًا، استمتع بوجبتك ومضغه بشكل صحيح.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: أنت قاض جيد ويمكنك تحليل الأمور بشكل جيد جدًا، اليوم سوف تتلقى الكثير من التقدير من أصدقاء كثيرين، الوقت متروك لكم لقدرتك على التصرف بشكل جيد وإنجاز الأمور بطريقة مثالية! قد تتلقى أنباء غير متوقعة تتطلب منك السفر إلى الوجهات الأكثر خطورة، لا داعى للذعر، ستكون رحلة قصيرة!.

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مصر 365

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