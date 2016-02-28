حظك اليوم برج السرطان الأحد 28/2/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى: عندما تمر بحالة مزاجية سيئة، عليك تجنب الاحتكاك بزملائك فى العمل قدر الإمكان، لأنك قد تتعصب عليهم، وهذا من شأنه أن يعرضك لخسارتهم، وإن حدث واضطرتك ظروف العمل للاحتكاك بهم، حاول أن تحافظ على اتزانك وهدوئك.

على الصعيد العاطفى: إذا شعرت بتغير فى سلوك، أو مشاعر شريك حياتك، يجب عليك أن تسأله عن السبب، لا أن تتركه وشأنه، كى لا يفهم هو ذلك على أنه إهمال، أو عدم تقدير، أو عدم ملاحظة لتفاصيله.

>برج السرطان على الصعيد الصحى: تعرضك للإجهاد والضغوط فى العمل، سيؤثر حتمًا على صحتك بالسلب، فقد تشعر بصداع نصفى أو ارتفاع فى ضغط الدم، لذلك يجب عليك ممارسة الرياضة، كما عليك تخصيص وقت للتأمل، وهذا الوقت سيجلب لك الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان: توتر علاقتك بالناس من حولك والمجتمع، قد يكون سببه توترك أنت شخصياً، من ضغوط الحياة المختلفة، لذلك أنت تحتاج لحل هذه المشكلة، أن تحلها مع نفسك أولاً، ومن ثم ستجد الأمور تسير على مايرام مع الآخرين.