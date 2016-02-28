أخبار عاجلة

الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأحد 28/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأحد 28/2/2016 حظك اليوم برج الدلو الأحد 28/2/2016
على الصعيد المهنى: اليوم لديك ثقة عالية بنفسك، خاصة بالعمل، علاقتك بمديرك تتحسن بشكل ملحوظ، حاول ألا تتخذ من زملاؤك فى العمل أعداء لك، فالأجواء الهادئة تساعدك على العمل بطريقة جيدة وبسرعة أحسن.

على الصعيد العاطفي: إذا كنت فى حيرة مع شريك حياتك بسبب بعض المشكلات العالقة، سوف تكون قادراً على التوصل إلى حلول اليوم، قد تقرر الانخراط أو الزواج إذا كانت علاقتك بشريكك جادة، تقييم العلاقة مع شريكك فى تحسن مستمر، لا تنبهر بالأشياء التى تحدث من قِبل شريك حياتك، هناك عقبات فى طريقها إليكم.

برج الدلو على الصعيد الصحي: كنت قد قدمت مؤخرا بعض التغييرات فى نمط حياتك للأفضل، ستؤتى ثمارها اليوم، بشرتك سوف تستفيد خاصة من التغييرات المتعلقة صحتك، البثور السوداء فى وجهك سوف تندثر اليوم، صحتك فى تحسن.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: هناك موضوع يزعجك وأنت تخشى التفكير فيه أو مواجهته، لا تكترث سوف تكون الأمور أفضل قليلا اليوم، لكن حاول أن لا تتحدث كثيرًا، فخلف كل كلمة تنطقها عدة مشاكل تنشأ، حاول ممارسة الأنشطة الترفيهية للتخفيف عن نفسك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى