حظك اليوم برج الدلو الأحد 28/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى: اليوم لديك ثقة عالية بنفسك، خاصة بالعمل، علاقتك بمديرك تتحسن بشكل ملحوظ، حاول ألا تتخذ من زملاؤك فى العمل أعداء لك، فالأجواء الهادئة تساعدك على العمل بطريقة جيدة وبسرعة أحسن.

على الصعيد العاطفي: إذا كنت فى حيرة مع شريك حياتك بسبب بعض المشكلات العالقة، سوف تكون قادراً على التوصل إلى حلول اليوم، قد تقرر الانخراط أو الزواج إذا كانت علاقتك بشريكك جادة، تقييم العلاقة مع شريكك فى تحسن مستمر، لا تنبهر بالأشياء التى تحدث من قِبل شريك حياتك، هناك عقبات فى طريقها إليكم.

برج الدلو على الصعيد الصحي: كنت قد قدمت مؤخرا بعض التغييرات فى نمط حياتك للأفضل، ستؤتى ثمارها اليوم، بشرتك سوف تستفيد خاصة من التغييرات المتعلقة صحتك، البثور السوداء فى وجهك سوف تندثر اليوم، صحتك فى تحسن.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: هناك موضوع يزعجك وأنت تخشى التفكير فيه أو مواجهته، لا تكترث سوف تكون الأمور أفضل قليلا اليوم، لكن حاول أن لا تتحدث كثيرًا، فخلف كل كلمة تنطقها عدة مشاكل تنشأ، حاول ممارسة الأنشطة الترفيهية للتخفيف عن نفسك.