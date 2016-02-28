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حظك اليوم برج العذراء الأحد 28/2/2016

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 28/2/2016 حظك اليوم برج العذراء الأحد 28/2/2016

على الصعيد المهني:


>يوم من النجاحات، من المحتمل أن تأتى إليك اليوم أموال من مصادر غير متوقعة، ومن المرجح أن تلقى نجاحا فى مجال الاستثمارات العقارية أو البورصة، حاول أن تسيطر على عادة الإسراف التى أتسمت بها مؤخرا حتى تنعم بالأمان المالى هذه الأيام.

على الصعيد العاطفي:


>قد تحمل لك الأيام المقبلة معلومات عن شريك حياتك تفاجئك بشكل كبير، حاول أخد الأمور بهدوء ولا تتسرع فى إصدار الأحكام حتى لا تندم على ذلك بعد فوات الأوان، فقد تحمل تلك المفاجئة فى طياتها أشياء سعيدة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>صحتك جيدة ولكن أجهادك الذهنى متصاعد فى الآونة الأخيرة بشكل كبير، أنت فى حاجة ماسة للبحث عن حل لذلك، فتراكم الأجهاد الذهنى من شأنه أن يعود بالكثير من الآثار السلبية على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>تسير اليوم بخطى ثابتة فى اتجاه الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافك، حاول أن تكون حريصا بقدر الإمكان وتتعامل مع الوضع بشكل متزن، حدد أولوياتك ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرارات قد تندم عليها مستقبلاً.

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مصر 365

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