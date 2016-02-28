أخبار عاجلة

الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

افتتاح وحدة لتيسير الانتقال لسوق العمل بمدرسة إبراهيم عثمان فى الإسماعيلية

Google+ Print
افتتاح وحدة لتيسير الانتقال لسوق العمل بمدرسة إبراهيم عثمان فى الإسماعيلية افتتاح وحدة لتيسير الانتقال لسوق العمل بمدرسة إبراهيم عثمان فى الإسماعيلية
قال إسماعيل الشاعر مدير مدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، إنه جار حاليا الإعداد لافتتاح وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمدرسة تحت رعاية المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لتوفير فرص عمل لطلاب المدرسة بعد التخرج وإيجاد مجال لهم داخل سوق العمل سواء داخل المناطق الصناعية والحرة بمحافظة الإسماعيلية أو خارجها.

وأضاف "الشاعر"، أن إنشاء الوحدة يأتى بتوجيه وإشراف من المهندس حسن سعد مدير التعليم الفنى بالمديرية والسيد الزهيرى مدير الوحدة بالمديرية، وأن المدرسة تقوم حاليا بتدريب أعضاء الوحدة على أهدافها وآليات تفعيلها وإمدادها بالخبرات اللازمة التى تساهم فى نجاحها.

وأشار علاء أبو شامة المتحدث الإعلامى للمدرسة إلى أن المدرسة شاركت فى منتدى التوظيف الذى نظمته المديرية بتوفير العديد من فرص العمل لطلابها فى العديد من المصانع وجهات العمل الملائمة لخريجى التعليم الفنى من الطلاب على حسب تخصصاتهم المتنوعة، لافتا إلى أنه يتم الآن إتمام العمل بالوحدة من بنارات وأعمال إرشادية وأعمال إدارية إضافة إلى إتمام الاتصال بالمصانع المختلفة لتوفير فرص عمل حقيقية ومناسبة للطلاب .

صحة الإسماعيلية: تجديد مصاعد المستشفى العام بـ4.5 مليون جنيه
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365