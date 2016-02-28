افتتاح وحدة لتيسير الانتقال لسوق العمل بمدرسة إبراهيم عثمان فى الإسماعيلية

قال إسماعيل الشاعر مدير مدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، إنه جار حاليا الإعداد لافتتاح وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمدرسة تحت رعاية المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لتوفير فرص عمل لطلاب المدرسة بعد التخرج وإيجاد مجال لهم داخل سوق العمل سواء داخل المناطق الصناعية والحرة بمحافظة الإسماعيلية أو خارجها.

وأضاف "الشاعر"، أن إنشاء الوحدة يأتى بتوجيه وإشراف من المهندس حسن سعد مدير التعليم الفنى بالمديرية والسيد الزهيرى مدير الوحدة بالمديرية، وأن المدرسة تقوم حاليا بتدريب أعضاء الوحدة على أهدافها وآليات تفعيلها وإمدادها بالخبرات اللازمة التى تساهم فى نجاحها.

وأشار علاء أبو شامة المتحدث الإعلامى للمدرسة إلى أن المدرسة شاركت فى منتدى التوظيف الذى نظمته المديرية بتوفير العديد من فرص العمل لطلابها فى العديد من المصانع وجهات العمل الملائمة لخريجى التعليم الفنى من الطلاب على حسب تخصصاتهم المتنوعة، لافتا إلى أنه يتم الآن إتمام العمل بالوحدة من بنارات وأعمال إرشادية وأعمال إدارية إضافة إلى إتمام الاتصال بالمصانع المختلفة لتوفير فرص عمل حقيقية ومناسبة للطلاب .

صحة الإسماعيلية: تجديد مصاعد المستشفى العام بـ4.5 مليون جنيه

>