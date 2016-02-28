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محافظ كفر الشيخ: سأسحب مشاريع الصرف الصحى من الشركات المتراخية بعد 45 يوم

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محافظ كفر الشيخ: سأسحب مشاريع الصرف الصحى من الشركات المتراخية بعد 45 يوم محافظ كفر الشيخ: سأسحب مشاريع الصرف الصحى من الشركات المتراخية بعد 45 يوم
قال محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، إنه حريص على حل مشكلات الصرف الصحى التى تعانى منها قرى المحافظة، مؤكداً أنه منح الشركات المنفذة مهلة 45 يومًا للانتهاء من أعمالها، وإلا سيتم سحب العمل منها وإسناده لشركات أخرى.

وأضاف المحافظ، خلال تصريحات صحفيه له، أنه يسعى لحل مشكلة نقص الوحدات السكنية، خاصة للحالات الحرجة والشباب المقبل على الزواج فى مدينة كفر الشيخ الجديدة التى سيتم إنشاؤها.

وقال نصر، سيعلن خلال الإسبوع القادم عن موعد المؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه المحافظة، والذى سيحضره عدد من رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب، لإقامة بعض المشروعات التى تحتاجها المحافظة، مؤكداً أنه يتم الإعداد الجيد لإنجاح المؤتمر.

وأوضح المحافظ، أنه تم وضع خطة كاملة لرفع مستوى المرافق والخدمات بمصيف بلطيم، وعمل الاستعدادات الكافية لاستقبال المصطافين من كافة أنحاء الجمهورية بطريقة تليق بهم، وتفادى السلبيات التى وقعت الصيف الماضى.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم رفع كفاءة محطة مياه شرب الخاشعة ببلطيم، لتأمين حاجة المصطافين من المياه، مؤكداً أنه سيتم ترميم ورفع كفاءة شوارع مدينة مصيف بلطيم، مشدداً على سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بالمدينة قبل حلول الصيف القادم، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة نسبة ومدة تنفيذ المشروع بالمصيف أول بأول، واستعدادات الصيف القادم.

وقال محافظ كفرالشيخ أنه استعرض خطة التطوير التى سيشارك فيها عدد من الأجهزة الخدمية، منها "الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز النظافة والتجميل والسياحة وجهاز مدينة مصيف بلطيم، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة".

وطالب محافظ كفر الشيخ، بطرح المزيد من المقترحات لتحسين المرافق والخدمات، وأن تظهر المدينة السياحية بشكلها الجمالى اللائق والمناسب لاستقبال المصطافين من كافة محافظات الجمهورية.

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