كاندال جينير وجيجي حديد على منصة اسبوع الموضة في ميلانو

ثلاثة أيام مضت على انطلاق أسبوع الموضة في ميلان للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2016-2017، حيث شاهدنا الكثير من الإبداع ومن الأفكار، التي اختلفت من يوم إلى يوم، ومن مصمّم إلى آخر.

يوم أمس شهد الكثير من العروض المميزة، لعلّ أبرزها كان عرض دار "فيرساتشي " Versace ، الذي كان قوياً ـ على عادته ـ وتمحور حول المرأة بشكل أساسيّ. لكن " دوناتيلا فيرساتشي " Donatella Versace أدخلت ـ للمرة الأولى ـ بعض التفاصيل الرياضية، التي استوحتها من مختلف أنواع الرياضات. وقد سارت على منصّة العرض أسماء بارزة، مثل: "ادريانا ليما" Adriana Lima، "ناتاشا بولي" Natasha Poly، "ايرينا شايك " Irina Shayk، و" كاندال جينير " Kendall Jenner، و" جيجي حديد " Gigi Hdid.

روح شبابية متمردة في اليوم الثاني من اسبوع ميلانو للموضة!

وكان هنالك عرض أزياء "امبوريو ارماني " Emporio Armani، الذي استوحي بشكل أساسي من الأشكال الهندسية، التي لعب عليها السيد "جيورجيو" Giorgio بطريقة بارعة، ومن الأشكال الشبابية التي لم تخلُ من مزيج جمع بين المرح والأناقة.

أما مجموعة دار "تودز" Tod's فقد كانت عصرية، وفيها الكثير من التفاصيل الغنية. وقد شاهدنا حرفة عالية في الخياطة كالمعتاد، مع التركيز على الألبسة الصوفية المحاكة بنقشة المربعات.

وبالنسبة إلى دار "ايترو" Etro ، فقد قدمت مجموعة رائعة، امتزجت فيها الروح البوهيمية المرافقة لفترة السبعينيات مع روح موسيقى الـPunk المتمردة؛ والنتيجة كانت خليطاً رائعاً للنقشات الفنية الزخرفية مع طبعة المربّعات والسترات الجلدية العصرية.

هذه أبرز عروض اليوم الثالث من أسبوع الموضة في ميلان. سنترككم مع الصور لتتابعوا التفاصيل عن قرب.

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