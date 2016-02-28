جورج عياد: مافيش حد في مصر يقدر على «مافيا الزبالة».. وحل أزمة الطاقة «استيراد القمامة»

قال المهندس جورج عياد، الخبير العالمي في الطاقة، ورئيس مجلس إدارة شركة أولاد عياد للمواد والخدمات البترولية، إنه يوجد العديد من الحلول، لحل مشكلة الطاقة ، عن طريق حل بديل ونظيف للبيئة وهو عملية تدوير المخلفات، مضيفًا أن هناك مشكلة في وجود القمامة والسماح بالتصرف لها بالتعامل معها كمنتج بديل للطاقة.

وأضاف عياد ، أن هناك ما يصر على تسميته بـ “مافيا الزبالة” في أحياء القاهرة الكبرى ، وأنهم متحكمين بشكل أساسي بالقمامة والتعامل معها ، مستشهدًا بوزارة الكهرباء في استخدامها للفحم كبديل للطاقة أو استيراد الكوتش في حين أن هناك حل مجاني ونظيف للبيئة وهو ” القمامة”، مضيفًا ” أنا قلت للوزير خلال مقابلتي معه، عايز أستورد زبالة، وهو قال سنعمل على حل المشكلة من خلال عمل بروتوكلات مع الزبالين”.

وأردف حديثه قائلًا ”وزير البيئة لا يوجد لديه حلول مع ” الزبالين”، والسبب في ذلك هو الخوف من الرأي العام”.