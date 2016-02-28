الفرنسية: مصر تسلم فرنسيًا على صلة بقضية مخدرات لجمهورية الدومينيكان

قال مسؤول مصرى مساء اليوم السبت، إن بلاده سترحل الفرنسى كريستوف نودين الذى تم توقيفه فى القاهرة مطلع الشهر الجارى لصلته بقضية مخدرات، إلى جمهورية الدومينيكان التى كانت أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

وأوضح المسؤول المصرى، أن "قرارًا صدر من النيابة العامة المصرية بتسليم نودين إلى جمهورية الدومينيكان وأن اجراءات الترحيل ستبدأ الأحد" من دون أن يعطى موعدا محددًا للترحيل.

وكانت جمهورية الدومينيكان أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق نودين الذى تتهمه بأنه ساعد فى نهاية تشرين أكتوبر 2015 على تنظيم فرار الطيارين الفرنسيين باسكال فوريه وبرونو اودوس المحكوم عليهما بالسجن 20 عامًا من قبل قضاء الدومينيكان بعد إدانتهما فى قضية مخدرات.

وأصدرت الدومينيكان فى نهاية نوفمبر 2015 مذكرة توقيف دولية بحق نودين والنائب الاوروبى ايميريك شوبراد وبيير مالينوفسكى، المساعد البرلمانى فى ستراسبورغ لجان مارى لوبن الرئيس السابق لحزب الجبهة الوطنية اليمينى الفرنسى المتطرف، وذلك لتورطهم فى فرار الطيارين الفرنسيين.

وكان تم توقيف الطيارين الفرنسيين فى مارس 2013 من قبل سلطات الدومينيكان بينما كانا يقودان طائرة مؤجرة على متنها 680 كلغ من الكوكايين.

ودفع الطياران ببراءتهما، وهما عسكريان سابقان، انتقلا للعمل فى رحلات الاعمال.

وفى 28 أكتوبر غادرا سرًا فى ظروف غامضة الدومينيكان إلى فرنسا بعد أن اخلى سبيلهما بشروط ومنعا من مغادرة أراضى الدومينيكان بانتظار النظر باستئنافهما الحكم.

وبعيد عودتهما إلى فرنسا وضعا قيد الحبس الاحتياطى فى بداية نوفمبر 2015 من قبل القضاء الفرنسى الذى يحقق فى عملية دولية واسعة النطاق للاتجار فى المخدرات.