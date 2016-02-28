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تأجيل محاكمة 342 متهما من الإخوان فى أعمال عنف بمركز ملوى لشهر مارس

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تأجيل محاكمة 342 متهما من الإخوان فى أعمال عنف بمركز ملوى لشهر مارس تأجيل محاكمة 342 متهما من الإخوان فى أعمال عنف بمركز ملوى لشهر مارس
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة فى أسيوط اليوم السبت، محاكمة 185 متهمًا من عناصر الإخوان المتهمين فى أحداث عنف بمراكز ملوى جنوب المنيا لـ5 مارس.

استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول النقيب محمود الضبع وتبقى النقيب شريف عبد الوهاب بقطاع الأمن الوطنى والرائد برهان شريف بفرع البحث الجنائى، واستمعت المحكمة إلى أقوال بعض المتهمين الحضور.

كانت المحكمة العسكرية، بدأت اليوم، محاكمة 185 متهما فى أحداث اقتحام محكمة ملوى بحسب أمر الإحالة الوارد من النيابة العامة.

كما أجلت اليوم السبت محكمة أسيوط العسكرية محاكمة 157 متهما من عناصر الإخوان متهمين فى أحداث عنف، بمراكز ملوى، وديرمواس، وبنى مزار الأولى تتعلق بأعمال عنف باقتحام وحرق مكتب البريد بمدينة ديرمواس، والمتهم فيها 54 متهما بينهم 7 محبوسين، والقضية الثانية تتعلق بتعطيل حركة المواصلات وقطع السكة الحديد بمركز بنى مزار العام الماضى، والمتهم فيها 17 متهماً بينهم 9 متهمين محبوسين على ذمة القضية، أما فى القضية الثالثة فقد نظرت المحكمة محاكمة المتهمين باقتحام السجل المدنى بمركز ديرمواس والمتهم فيها 86 متهما، استمعت المحكمة إلى أقوال بعض المتهمين وشهود الإثبات‏.


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