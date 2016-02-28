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المنضم إلى جهاز الزمالك.. عمل في 3 أماكن معا بنفس الوقت وله تجربة عربية

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المنضم إلى جهاز الزمالك.. عمل في 3 أماكن معا بنفس الوقت وله تجربة عربية المنضم إلى جهاز الزمالك.. عمل في 3 أماكن معا بنفس الوقت وله تجربة عربية

من هو موسى الحبشي؟ الوجه الأحدث في جهاز الزمالك الفني بقيادة الأسكتلندي أليكس ماكليش.

موسى بلجيكي الجنسية من أصول مغربية وعمل مع ماكليش في نادي جينك البلجيكي كمحلل فني.

وفي تقرير مقتضب، يقول موقع "بروكسل نيوز" عن الحبشي إنه يأتي من مدينة تيمس البلجيكية يوميا إلى بروكسل ليدرب فريق الشباب في نادي بروسيلس.

قبل أن يذهب لنادي جينك لمزاولة عمله كمحلل أداء. ثم يعود إلى تيمس حيث يقود أحد فرق كرة الصالات.

حيث كان يعمل في 3 أماكن في نفس الوقت.

تجربة عربية

وللحبشي تجربة عربية أيضا، حيث عمل بداية من صيف 2012 كمحلل أداء لنادي الشباب السعودي.

وقتها عمل رفقة المدرب البلجيكي ميشيل برودوم والذي كان ضمن المرشحين لتدريب الأهلي.

وقضى برودوم موسمين مع النادي السعودي قبل أن يرحل في 2013.

كما عمل موسى كمدرب للناشئين تحت 9 أعوام بنادي أندرلخت البلجيكي.

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