نائب بأسيوط: طرح تقرير شامل على رئيس الوزراء حول مشكلة الصرف بمنفلوط

قال حلمى أبو ركبة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منفلوط، إنه سيطرح تقريرا شاملا على رئيس مجلس الوزراء حول مشكلة الصرف الصحى، وأضاف أنه من أبرز القضايا التى سيتم طرحها اليوم أنه لا يوجد لدينا وحدة مرور رغم توفر المبنى، وأشار أبو ركبة إلى أنه سيقوم بطرح مشكلة توقف إنشاء المدارس رغم وجود أراض كثيرة أملاك دولة، وتبرعات من الأهالى إلا أن الزراعة ترفض الموافقة على إنشاء المدارس لحل مشكلة تكدس الطلاب بالمدارس.

وأشار أبو ركبة إلى أن مشروع الصرف الصحى بالمركز هو المشروع الوحيد الذى لم يتم الانتهاء منه على مستوى الجمهورية، فجميع المركز بدأت فى مشروعات المرافق وأغلبها تم الانتهاء منها والباقى على وشك فيما عدا مركز منفلوط، فمشكلة الصرف الصحى مستمرة فيه إلى الآن.

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