حوار في الجول - تولدو: صلاح عظيم.. ميدو وحازم كبار.. وبوفون لم يأخذ حقي الإعلامي

"نوعية اللاعب المصري جيدة للغاية، صلاح خير مثال على ذلك ومن قبله كان هناك ميدو وحازم إمام. حتى وإن اختلفت درجة النجاح لكن في النهاية، هم أتوا للكالتشيو لأنهم لاعبين كبار".

فرانشيسكو تولدو، الحارس الإيطالي الشهير والذي عرفه الجمهور المصري والعالم بشكل عام في بطولة يورو 2000، عندما تقمص دور سوبر مان وقاد إيطاليا إلى نهائي البطولة قبل السقوط بشكل درامي أمام فرنسا في النهائي.

نجم فيورنتينا وإنتر السابق تولدو الذي رأت الصحافة الإيطالية في وقت من الأوقات أنه تعرض لظلم إعلامي مقارنة بـ"مدلل بارما" وقتها جيانلويجي بوفون، تحدث لـFilGoal.com على هامش تواجده في مصر، في حوار نصه كالتالي:

-مفاجأة كبيرة لنا جميعاً أن نعرف أن بدايتك كانت مع ميلان وأن النادي تركك ترحل؟

بالتأكيد، كنت في فريق الناشئين وكان هناك حارس مرمى اسمه سيباستيانو روسي ، كان مكانه محفوظا في التشكيل الأساسي لميلان، وكنت أريد اللعب، ولهذا لم أبق.

الأمور كانت صعبة وقتها لكن المستقبل كان يحمل لي الكثير من الأمور الجيدة.

-باجيو لعب في إنتر وميلان ويوفنتوس لكنه أكد أنه أحب فيورنتينا أكثر من أي فريق، الكثيرون يحبون فلورنسا رغم لعبهم لفرق أكبر فما هو السر في ذلك؟

فلورنسا قصة جميلة للغاية. المدينة ككل عظيمة تشد من أزر النادي عندما تسير الأمور بصورة طيبة والجماهير متعلقة بشدة بالفريق، امتدت معي لثماني سنوات.

فزنا بكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر أمام ميلان. الفريق كان قويا ويقوده لاعبون ممتازون كباتيستوتا وروي كوستا

- إلى إنتر .. حققت إنجازات كثيرة لكن الجمهور دائماً كان يرى أن إنتر بمقدوره تحقيق المزيد لولا انحياز التحكيم أحيانا ليوفنتوس؟

حسناً، من وجهة نظري لا يجب علينا أن نبحث عن أعذار. عليك أن تحل مشاكلك داخل النادي ومع الفريق، والتفكير في أن نلوم الحكام ما هو إلا عذر، هذا هو التفكير المنطقي في مثل هذه الأمور، غير ذلك فالأمور ستكون مضيعة للوقت.

- هل ترى أنك تعرضت لظلم إعلامي لصالح بوفون؟

لا بكل تأكيد. أعتقد أن مشواري مع الكرة كان ممتازا للغاية وأنا راض للغاية بكل ما قدمت.

بكل وضوح بوفون حارس عظيم ولكن كان هناك فارق. فأنا من مواليد 71 وهو 77 أو 78، أي أننا كنا من مرحلتين عمريتين مختلفتين، وفي إيطاليا هناك دوما تنافسية بين حراس المرمى، ولذلك فكان يجب أن تكون هناك تنافسية بيننا.

-يورو 2000. هل كنت تتوقع الأداء الذي قدمته في البطولة ؟

نعم كنت أتوقع ذلك، بالنفس بالنسبة لي أمر هام للغاية من أجل تحقيق أي هدف، الاقتناع والحماس. وفي هذا السن الصغير يأتي هذان العاملان تلقائيا.

-ماذا كان شعورك بعدما تقمصت دور البطولة أمام هولندا؟

بعد ركلات الترجيح كنت هادئا، نعم كنت سعيدا وراضيا بالأداء، ولكن كان هذا بالنسبة لي عمل.

عمل في النهاية تم تقديره جيدا، وهذه المباراة بعد ذلك أصبحت تاريخية.

-اللحظة الأكثر سوء ربما في تاريخ تولدو. هدف ويلتورد في المباراة النهائية؟

شعور سيئ للأسف. لم أصدق ما حدث، ولكن هذا جزء من الحياة ومن لعب كرة القدم.

من يخسر عليه أن يقدم أفضل ما لديه وأن يبحث دوما عن الرد. عليه أن يبدأ وعلى كل فالمركز الثاني والثالث هي نتيجة طيبة حتى وإن لم نفز بالبطولة.

-إلى الشأن المصري.. كيف ترى مشاركة محمد صلاح في الدوري الإيطالي هذا الموسم؟

صلاح بطل عظيم، بخلاف سرعته الهائلة التي يتفوق بها، أعتقد أيضا أنه شخص رائع، في مصر نوعية اللاعبين جيدة للغاية بالمناسبة وهذا أمر هام أكده صلاح.

-هل ترى أنه من الممكن أن ينضم إنتر في المستقبل؟

لا أعتقد ذلك. هو الآن لاعب في روما وسيكون من الصعب عليه أن ينتقل لإنتر.

الهام بالنسبة له الآن أن يشارك بصورة طيبة مع الفريق وسنرى ما الذي سيحدث في المستقبل.

مستقبل الأبطال العظماء يتوقف على العديد من المواقف والأمور.

-بخلاف صلاح ماذا تعرف عن اللاعبين المصريين ؟

في الكالتشيو كان هناك إمام وميدو، لاعبين رائعين، كما ذكرت في مصر نوعية اللاعبين جيدة جداً، حتى وإن اختلفت درجة النجاح ولكن في النهاية هم أتوا إلى الكالتشيو لأنهم لاعبين كبار.