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طبيب الأهلي يجهز ملف خاص لمارتن يول

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طبيب الأهلي يجهز ملف خاص لمارتن يول طبيب الأهلي يجهز ملف خاص لمارتن يول

أعد خالد محمود طبيب النادي الأهلي تقريرا عن حالة لاعبي الفريق من الناحية الطبية والعضلية من أجل تقديمه إلى المدرب الجديد مارتن يول.

الأهلي أعلن رسميا تعاقده مع المدرب الهولندي مارتن يول على أن يصل إلى القاهرة مساء يوم الأحد.

وعكف خالد محمود طبيب الفريق على تجهيز التقرير عن حالة كل لاعب حتى يتحصل عليه مارتن يول بمجرد بداية مشواره مع الأهلي.

ومن المنتظر أن يقدم الأهلي مدربه الجديد يوم الاثنين في مؤتمر صحفي داخل النادي الأهلي.

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