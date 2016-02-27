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ضبط 1155 قضية تموينية وضبط 103 طن دقيق بلدي مهرب خلال شهر بأسيوط‎

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ضبط 1155 قضية تموينية وضبط 103 طن دقيق بلدي مهرب خلال شهر بأسيوط‎ ضبط 1155 قضية تموينية وضبط 103 طن دقيق بلدي مهرب خلال شهر بأسيوط‎

الحملة التموينية

تمكنت مباحث بمحافظة أسيوط من ضبط 1155قضية تموينية بإجمالي مضبوطات 110طن و 6 كيلو ؛ خلال الشهر الماضي، صرح بذلك العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط.

وقال ابو شقة إن القضايا التي تم ضبطها تضمنت 385 قضية تموينية متنوعة في مجال متابعة المخابز وجودة رغيف الخبز ، و68قضية تموينية ما بين تجميع سلعة مدعمة والتصرف فيها بدون وجه حق ، وقضية في مجال متابعة المواد البترولية ومحطات الوقود ؛ فضلاً عن 32 قضية ما بين تجميع اسطوانات لبيعها في السوق السوداء وبيعها بأزيد من السعر واستخدامها في غير الغرض وعدم مزاولة مستودعات البوتاجاز لعملها بالمواعيد المقررة وقضيتان لإدارة مصنع مواد غذائية دون ترخيص بالإضافة إلى 664قضية متنوعة ، و4قضايا آخرى في قطاع الصيدلة.

وأكد “أبو شقة” على استمرار الحملات التموينية بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وتكثيف الجهود ومداومة المرور على الأسواق ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط الحركة التجارية بالأسواق والمحلات العامة ومتابعتها والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين.

​​وأضاف صالح عبد الله وكيل وزارة التموين باسيوط أنه تم ضبط 103طن و300كيلو دقيق بلدي مدعم استخراج 82% ، و5طن و232كيلو سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام ، وطن و335كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر ، و139كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام .

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