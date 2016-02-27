أفضل 6 أطعمة لبشرتك..أبرزها السلمون والفراولة والأفوكاتو والأرز البنى

كشف الموقع الهندى "zeenews"، فى تقرير نشره مؤخرًا عن أفضل 6 أطعمة ومشروبات مهمة توفر للبشرة جميع العناصر الغذائية المطلوبة التى تجعلها مشرقة، وتتضمن:إعلان - Ads إعلان - Ads
>1- السلمون:
>من المعروف أن السلمون مصدر غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3، المسئولة عن الحفاظ على الخلايا وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والمساهمة فى حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.
>2- الفراولة:
>الفراولة غنية بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين C، واللذان يساعدان على مكافحة علامات الشيخوخة بالحد من تجاعيد البشرة وتوفير الرطوبة للجلد.
>3- الأفوكادو:
>يعتبر الأفوكادو من أفضل الأطعمة الصحية، لأنه مصدر غنى بفيتامينى E وC، واللذان يجعلان البشرة مشرقة وصحية ويقللان من علامات الشيخوخة.
>4- اللحم التركى:
>اللحم التركى مصدر غنى بالزنك، الذى يساعد على حفظ مستويات الكولاجين ويحمى خلايا الجلد من التلف.
>5- الشاى الأخضر
>من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، ويحتوى على البوليفينول الذى يساعد فى محاربة ضرر الجذور الحرة المؤكسدة وتقليل علامات الشيخوخة.
>6- الأرز البنى
>رغم أن الأرز البنى لا يستطيع منع علامات الشيخوخة، إلا أنه يساعد على تأخير ظهورها، لأنه يحوى السيلينيوم الذى يساعد فى الحفاظ على مرونة البشرة.
>1- السلمون:
>من المعروف أن السلمون مصدر غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3، المسئولة عن الحفاظ على الخلايا وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والمساهمة فى حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.
>2- الفراولة:
>الفراولة غنية بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين C، واللذان يساعدان على مكافحة علامات الشيخوخة بالحد من تجاعيد البشرة وتوفير الرطوبة للجلد.
>3- الأفوكادو:
>يعتبر الأفوكادو من أفضل الأطعمة الصحية، لأنه مصدر غنى بفيتامينى E وC، واللذان يجعلان البشرة مشرقة وصحية ويقللان من علامات الشيخوخة.
>4- اللحم التركى:
>اللحم التركى مصدر غنى بالزنك، الذى يساعد على حفظ مستويات الكولاجين ويحمى خلايا الجلد من التلف.
>5- الشاى الأخضر
>من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، ويحتوى على البوليفينول الذى يساعد فى محاربة ضرر الجذور الحرة المؤكسدة وتقليل علامات الشيخوخة.
>6- الأرز البنى
>رغم أن الأرز البنى لا يستطيع منع علامات الشيخوخة، إلا أنه يساعد على تأخير ظهورها، لأنه يحوى السيلينيوم الذى يساعد فى الحفاظ على مرونة البشرة.