أفضل 6 أطعمة لبشرتك..أبرزها السلمون والفراولة والأفوكاتو والأرز البنى

كشف الموقع الهندى "zeenews"، فى تقرير نشره مؤخرًا عن أفضل 6 أطعمة ومشروبات مهمة توفر للبشرة جميع العناصر الغذائية المطلوبة التى تجعلها مشرقة، وتتضمن:

>1- السلمون:

>من المعروف أن السلمون مصدر غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3، المسئولة عن الحفاظ على الخلايا وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والمساهمة فى حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.

>2- الفراولة:

>الفراولة غنية بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين C، واللذان يساعدان على مكافحة علامات الشيخوخة بالحد من تجاعيد البشرة وتوفير الرطوبة للجلد.

>3- الأفوكادو:

>يعتبر الأفوكادو من أفضل الأطعمة الصحية، لأنه مصدر غنى بفيتامينى E وC، واللذان يجعلان البشرة مشرقة وصحية ويقللان من علامات الشيخوخة.

>4- اللحم التركى:

>اللحم التركى مصدر غنى بالزنك، الذى يساعد على حفظ مستويات الكولاجين ويحمى خلايا الجلد من التلف.

>5- الشاى الأخضر

>من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، ويحتوى على البوليفينول الذى يساعد فى محاربة ضرر الجذور الحرة المؤكسدة وتقليل علامات الشيخوخة.

>6- الأرز البنى

>رغم أن الأرز البنى لا يستطيع منع علامات الشيخوخة، إلا أنه يساعد على تأخير ظهورها، لأنه يحوى السيلينيوم الذى يساعد فى الحفاظ على مرونة البشرة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365