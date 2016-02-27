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مرتضى منصور: أطالب "عكاشة" بالاعتذار للشعب.. وأرفض اتهامه بالخيانة

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مرتضى منصور: أطالب "عكاشة" بالاعتذار للشعب.. وأرفض اتهامه بالخيانة مرتضى منصور: أطالب "عكاشة" بالاعتذار للشعب.. وأرفض اتهامه بالخيانة
طالب المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، النائب توفيق عكاشة بالاعتذار للشعب المصرى عن لقائه بالسفير الإسرائيلى، قائلاً:"أنا زعلان ومصدوم وحزين من عكاشة وأطالبه بالاعتذار لمصر ودائرته لأن محبيه كثر".

وأضاف "منصور" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد"، :"توفيق صاحبى من زمان ، وأول مرة اختلف معاه، وقولت له أنت انتحرت سياسياً ولكننى ضد اتهامه بالخيانة.. وأنا ضد المتطبعين والمتنطعين..الخيانة للقبيضة بتوع برة"


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