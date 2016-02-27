أخبار عاجلة

الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدير"تحيا مصر": سنبنى مدينة كاملة بمنطقة المقطم على مساحة 160 فدان

Google+ Print
مدير"تحيا مصر": سنبنى مدينة كاملة بمنطقة المقطم على مساحة 160 فدان مدير"تحيا مصر": سنبنى مدينة كاملة بمنطقة المقطم على مساحة 160 فدان
قال محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا ، إن الصندوق يعمل على رفع كفاءة العشوائيات، حيث سيتم الأسبوع الحالى تنفيذ المرحلة الأخيرة من منطقة العسال وجرجس وزاوية سمعان، والتى يتم فيها تطوير 600 منزل، مؤكداً أن هناك مدينة كاملة يتم بناءها باسم "تحيا مصر" فى منطقة المقطم مساحتها 160 فدان وتقوم بربط محاور القاهرة الجديدة.

وأضاف مدير الصندوق، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها "يوم بيوم" المذاع على فضائية "النهار اليوم"، أن مجمع مساكن تحيا مصر بالمقطم سيستفاد منه الطبقة المهدد منازلهم بالانهيار، مؤكداً أن الشرط الأساسى لتسلم فى منطقة تحيا مصر الجديدة تسليم سكنه القديم بالحديث فى مجمع تحيا مصر.


>"تحيا مصر":مساع لتخصيص خط للمصريين بالخارج للمشاركة بمبادرة "صبح على مصر"

صندوق تحيا مصر:جمعنا 2مليون و600 ألف جنيه حتى الآن من مبادرة صبح على مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"