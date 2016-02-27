مدير"تحيا مصر": سنبنى مدينة كاملة بمنطقة المقطم على مساحة 160 فدان

قال محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر ، إن الصندوق يعمل على رفع كفاءة العشوائيات، حيث سيتم الأسبوع الحالى تنفيذ المرحلة الأخيرة من منطقة العسال وجرجس وزاوية سمعان، والتى يتم فيها تطوير 600 منزل، مؤكداً أن هناك مدينة كاملة يتم بناءها باسم "تحيا مصر" فى منطقة المقطم مساحتها 160 فدان وتقوم بربط محاور القاهرة الجديدة.

وأضاف مدير الصندوق، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها "يوم بيوم" المذاع على فضائية "النهار اليوم"، أن مجمع مساكن تحيا مصر بالمقطم سيستفاد منه الطبقة المهدد منازلهم بالانهيار، مؤكداً أن الشرط الأساسى لتسلم فى منطقة تحيا مصر الجديدة تسليم سكنه القديم بالحديث فى مجمع تحيا مصر.

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