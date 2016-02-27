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محافظ سوهاج: حركة المحليات الأخيرة تهدف لتمكين الشباب‎

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محافظ سوهاج: حركة المحليات الأخيرة تهدف لتمكين الشباب‎ محافظ سوهاج: حركة المحليات الأخيرة تهدف لتمكين الشباب‎

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،  محافظ سوهاج أن الحركة الاخيرة بالمحليات على مستوى المحافظة بتعيين مساعدين لرؤساء الوحدات المحلية للقرى والمدن والأحياء وسكرتيرى وحدة ونواب تهدف الى وجود صف تأنى وثالث، بالإضافة الى وجود الشباب بمناصب قيادية بالوحدات المحلية من القادرين على العمل والعطاء خاصة
> العمل الميدانى والتواجد فى الشارع وسط المواطن السوهاجى للاقتراب منه وحل المشاكل التى تواجهه فى الواقع.

وأضاف المحافظ انه تم الدفع بعدد من السيدات للعمل بالقيادات من اجل اعطاء الفرصة لهن لإثبات قدراتهم فى المحليات ، وان الحركة تمت بعد الاعلان عن مسابقة تقدم لها عدد من جميع العاملين بمؤسسات الدولة فى سوهاج وتم اجراء عدد من المقابلات والاختبارات التحررية والشفوية لاختيار الاجدر والأحسن على تولى تلك المسئولية وسوف يتم تقييم لكل القيادات كل ثلاث اشهر وإلزامهم بوضع خطة لتطوير وتنمية المنطقة التى تحت مسئوليتهم .

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