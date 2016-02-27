رفع 475 طن مخلفات وتحرير 24 محضر إشغال بأبنوب بأسيوط‎

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبنوب حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقريتي بني محمديات وبني إبراهيم كما تم تحرير 24 محضر إشغال طريق بـ 5 مناطق بالمركز بالإضافة إلي رفع 475 طن مخلفات، صرح بذلك أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة أبنوب.

وأكد عبد السلام علي الدعم المقدم من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وسعيه الدائم في القضاء علي هذه الظاهرة بشكل نهائي والحفاظ علي الرقعة الزراعية.

وأوضح رئيس المدينة ان الاإزالات شملت قرية بني محمديات بواقع إزالة واحدة وقرية بني إبراهيم بواقع 6 إزالات مضيفا انه تم أيضا رفع 475 طن مخلفات منازل من عدة أماكن بينها مدينة أبنوب وبعض القري وهي ( المعابدة – بني محمديات – بني إبراهيم – الحمام ) .

كما تم تحرير 24 محضر إشغال طريق للمحال التجارية والباعة الجائلين والتحفظ علي بعض المضبوطات وإحالة المتهمين للتحقيق .