مصر تقدم مساعدات غذائية لـ 100 ألف متضرر من الجفاف في إثيوبيا

قدمت مصر مساعدات غذائية عاجلة لنحو 100 ألف مواطن من متضرري أزمة الجفاف في شرق أثيوبيا عبر برنامج الغذاء العالمي.

جاء ذلك في احتفالية شارك فيها كل من الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية السفير حازم فهمي، وسفير مصر في أثيوبيا السفير أبو بكر حفني محمود، ورئيس مفوضية إدارة الكوارث الطبيعية التابعة للحكومة الإثيوبية ميتيكو كازا، ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في أثيوبيا جون أيليف.

وأوضح الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن المساعدات المصرية تهدف لتخفيف معاناة الأشقاء في أثيوبيا، وأن الرسالة التي حملها من القاهرة إلي أثيوبيا هي رسالة دعم وتضامن، وذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على فيس بوك اليوم السبت.

فيما أكد السفير المصري في أثيوبيا على أن الخطوة المصرية تأتي في سلسلة تستهدف تعزيز العلاقات الإنسانية بين البلدين.

وعلى جانب آخر، أوضح مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في أديس أبابا أن المساعدة المصرية تأتي في وقت شديد الحساسية، من حيث عجز المجتمع الدولي عن توفير الموارد المالية الكافية لمساعدة الجهود المبذولة لتوفير المواد الغذائية العاجلة لنحو 7.6 مليون مواطن إثيوبي.

وقد أشار رئيس مفوضية إدارة الكوارث الطبيعية التابعة للحكومة الإثيوبية إلى أن موجة الجفاف التي تواجهها أثيوبيا تعتبر الأسوأ منذ عقود، موجها شكر بلاده العميق لحكومة وشعب مصر، وأكد أن تلك الخطوة من شأنها إعطاء آفاق وأبعاد أرحب للعلاقات المصرية الإثيوبية.