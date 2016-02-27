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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المشغولات الذهبية بقنا

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المشغولات الذهبية بقنا ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المشغولات الذهبية بقنا

أرشيفية

تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بنجع حمادي من القبض علي عامل وزوجته لتكوين تشكيل عصابي لسرقة المشغولات الذهبية من محافظة القاهرة كانوا في طريقهم لبيعها بمحافظة قنا.

تلقي اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية برئاسة الرائد عمرو الخطيب والنقيب مصطفي علام من ضبط كلا من ” شعبان . م . م ” 30 سنة عامل وزوجته ” مروة . ن ” ربة منزل 30 سنة، وبحوزتهم مشغولات ذهبية مبلغ بسرقتها في الواقعه رقم 4053 جنح عين شمس لسنة 2016 المحرر بمعرفة المجني ​عليه​​​ ​عياد عفيفي بمنطقة سكنه يستقلون سيارة قاموا بشرائها من متحصلات البيع فتحرر محضر بالوا​​قعة لتتولى النيابة التحقيق​ .

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