إخلاء سبيل ضابط شرطة متهم بـ “الغش” بحقوق أسيوط بعد تصالحه مع الشئون القانونية

أمر المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، اليوم السبت، بإخلاء سبيل ضابط شرطة من سراى النيابة بعد تصالحه مع محامية بالشئون القانونية بكلية الحقوق بجامعة أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ من أمن جامعة أسيوط بقيام “شريف ع” ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة، طالب بامتحان الدراسات العليا بكلية الحقوق بالتعدى على محامية بالشئون القانونية أثناء التحقيق معه في واقعة استخدام هاتفه المحمول للغش أثناء تأدية الامتحان، وخطف الهاتف الخاص به والمضبوط كحرز، وفر هاربًا من مكان التحقيق، وتم إخطار قسم شرطة أول أسيوط.