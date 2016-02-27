تفجير عبوتين ناسفتين وتدمير بؤر إرهابية خلال حملة أمنية بالعريش والشيخ زويد ورفح

أسفرت الحملة الأمنية بالعريش وجنوب الشيخ زويد ورفح خلال الساعات الأخيرة عن إلقاء القبض على أحد الأفراد المشتبه بهم وتدمير عدد من البؤر الإرهابية وتفجير عبوتين ناسفتين.

وأعلنت مصادر أمنية اليوم السبت – أن الحملة استهدفت مناطق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تم مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، ما أدى إلى إلقاء القبض على أحد الأفراد المشتبه بهم وجاري فحصه وبحث مدى تورطه في الأحداث.

وتمكنت الحملة الأمنية من حرق وتدمير عدد من البؤر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والخاصة بتلك العناصر.

ومن جهة أخرى .. تمكنت القوات من تفجير عبوتين ناسفتين وضعتهما العناصر الإرهابية لاستهداف القوات، إلا أنه تم اكتشافهما وتفجيرهما بدون إصابات أو خسائر.

أ.ش.أ