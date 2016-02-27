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كلية التربية بالوادي الجديد تنظم البرنامج التدريبي “المعلم في عصر التنافسية”‎

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كلية التربية بالوادي الجديد تنظم البرنامج التدريبي “المعلم في عصر التنافسية”‎ كلية التربية بالوادي الجديد تنظم البرنامج التدريبي “المعلم في عصر التنافسية”‎


> ​​ نفذت كلية التربية بالوادي الجديد – جامعة أسيوط البرنامج التدريبي “المعلم في عصر التنافسية” في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الكلية ونقابة المعلمين بالخارجة وباريس وهدف البرنامج إلى صقل مهارات الأساتذة من خريجي كلية التربية وعددهم (48) متدرب.

صرح بذلك ناصر عامر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على البرنامج وأضاف أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أيام ولاقي استحساناً من المعلمين، وأوضح الدكتور القذافي خلف المنسق العام للبرنامج أن ورش العمل قام بتنفيذها حملة الماجستير والدكتوراه بالكلية وتضمنت ” مهارات إدارة الصف، ومشكلات وإشكاليات الطلاب في العملية التعليمية، ومهارات القيادة، ومهارات التدريس الفعال، ومهارات الإتصال الفعال، وأخلاقيات المعلم، والإبداع والبيئة الصفية.

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