"الجيزة"تخطط لرفع السيارات المتروكة بالشوارع بعد الكشف عن سيارتين مفخختين

وضعت مديرية أمن الجيزه خطة أمنية لرفع كافة السيارات المتروكة بالشوارع والميادين، ونقلها إلى جراجات الإدارة العامة لمرور الجيزة، لحين التوصل إلى مالكيها، خاصة بعد أن تم ضبط سيارتين ملاكى مركونتين بمحيط مرور فيصل بمنطقة العمرانية تم تفخيخهما بواسطة كميات كبيرة من المواد المتفجرة، استعداداً لاستخدام العناصر الإرهابية لهما، لتنفيذ عمليات انتحارية واستهداف منشآت شرطية.

وأكد مصدر أمنى، أن اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزه واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث عقدا اجتماعاً مع مدير مرور الجيزه اللواء مجدى إسماعيل، لبحث كيفية القضاء على ظاهرة السيارات القديمة المركونة فى الشوارع وخاصة بالمناطق العشوائية، وسبل نقلها إلى الأماكن المخصصة لتخزين السيارات بالطريق الصحراوى للحد من لجوء العناصر الإرهابية لاستخدام تلك السيارات فى تنفيذ العمليات الإرهابية.

وأضاف المصدر، أن السيارتين المفخختين اللتان تم ضبطهما بمنطقة العمرانية حال استخدامهما فى تنفيذ عملية إرهابية كانت ستقع كارثة بسبب خطورة المواد المتفجرة المستخدمة، مشيراً إلى أن العناصر الإرهابية بدأوا فى اللجوء إلى أسلوب تنظيم داعش الإرهابى فى تنفيذ العمليات الانتحارية، حيث استخدمت الخلية الإرهابية اثنين من سخانات الماء الكهربائية، وتم وضع المواد المتفجرة فى وعائهما وإخفائهما بحقيبة السيارتين مع توصيلهما ببطارية موضوعة أسفل مقعد كل سيارة وموصلة بمفجر.

وقال المصدر الأمنى، أن هذا الأسلوب ابتكرته الجماعة الداعشية، وأظهرته من خلال تسجيل مقاطع فيديو للعناصر الإنتحارية قبل توجهها لتنفيذ العمليات الإرهابية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يؤكد أن الخلية الإرهابية التى فخخت السيارتين تتبنى فكر تنظيم داعش وتستخدم اسلوبها فى تنفيذ جرائمهم.

وفى ذات السياق، أكدت مصادر أمنية أن السيارتين تم اكتشاف أمر تفخيخهما بعد أن نجح ضباط الأمن الوطنى فى القبض على خلية إرهابية بالجيزه ومن خلال استجواب عناصرها اعترف المتهمين أنهم كانوا يستعدون لاستهداف منشآت شرطية بواسطة سيارتين ملاكى تم تفخيخهما بكمية كبيرة من المتفجرات، وأن السيارتين مركونتين بشارع ترعة الزمر بالقرب من مبنى مرور فيصل.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية مصحوبة بخبراء المفرقعات إلى محل الواقعة، وفرض كردون أمنى بالإضافة على إخلاء العقارات المجاورة للمكان، وعلى مدار 5 ساعات تعامل خبراء المفرقعات مع السيارات، ونجحوا فى إبطال مفعول المواد المتفجرة التى تم العثور عليها.



>استجواب مالكى سيارتين مفخختين عثرا عليهما بالعمرانية

مصدر بأمن الجيزة: خلية إرهابية ضبطت منذ يومين أرشدت عن السيارتين المفخختين

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