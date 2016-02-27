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خبير سياحى يطالب بتحنيط سمكة برج رشيد ووضعها بالمتحف القومى للمدينة

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خبير سياحى يطالب بتحنيط سمكة برج رشيد ووضعها بالمتحف القومى للمدينة خبير سياحى يطالب بتحنيط سمكة برج رشيد ووضعها بالمتحف القومى للمدينة
طالب الخبير السياحى السيد العاصى من هيئة علوم البحار بالإسكندرية بتحنيط سمكة برج رشيد التى تم صيدها، وتزن قرابة طن، ووضعها فى وسط الحديقة المتحفية برشيد التابعة لمتحف رشيد القومى.

وأضاف العاصى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم استلام سمكة "شمس المحيط" النادرة التى تم اصطيادها بالأمس من قبل الهيئة بهدف تحنيطها ووضعها فى متحف الأحياء المائية بالإسكندرية.

كما طالب العاصى بإنشاء متحف للأحياء المائية برشيد على أن يضم الشعب المرجانية والأسماك النادرة التى يتميز بها نهر النيل فرع رشيد ومنطقة البوغاز وشاطئ مصيف رشيد.


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