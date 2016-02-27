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انفجار 3 مواسير فى بلبيس بالشرقية لضخ المياه بشدة من المحطة الجديدة

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انفجار 3 مواسير فى بلبيس بالشرقية لضخ المياه بشدة من المحطة الجديدة انفجار 3 مواسير فى بلبيس بالشرقية لضخ المياه بشدة من المحطة الجديدة
وقع، منذ قليل، انفجار بـ3 مواسير لمياه الشرب بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بسبب ضغط المياه التى يتم ضخها من المحطة الجديد.

وتلقى اللوء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إشارة من مركز شرطة بلبيس، تفيد بانفجار ثلاثة مواسير مياه بمدينة بلبيس، وانتقلت قوة من الشرطة لفحص البلاغ .

وقال مصدر أمنى بمركز شرطة بلبيس، أن سبب الانفجار عدم قدرة المواسير على تحمل المياه المضخة من المحطة الجديدة بشدة، وأن مجدى خليل رئيس مجلس مدينة بلبيس، انتقل ومعه فريق عمل من الصيانة بشركة المياه، ويتم حالياً تصليح المواسير ورفع المياه من الشوارع.

وكان بعض الأهالى ببعض المناطق بمدينة بلبيس قد سمعوا انفجارات متتالية بـ3 مواسير مياه، بشارع أبوبكر الصديق، وخلف الصيانة، وشارع أبوعامر، وتبين أن سبب الانفجار ضغط المياه بالمواسير.


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