مساعد وزير الداخلية يكرم ضباطا وأمناء متميزين وأسر شهداء بكفر الشيخ

كرم اللواء السيد جاد الحق مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، بحضور اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، كلا من المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، والمقدم توفيق جاد رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، والمقدم محمد شندى قائد شرطة المرافق، والرائد حمدى أبو ريه رئيس مباحث مطوبس، والنقيب محمد أبو حطب مباحث دسوق، والملازم أول وليد علوان بقوات الأمن، وأمناء الشرطة عبدالسلام عبدالعزيز، وفكرى عبدالفتاح ومحمد طلعت عمار بمركز كفر الشيخ وأسرة الشهيد النقيب محمد نادر وأسرة المجند السيد محمد محمد.

جاء هذا التكريم لأداء الضباط المتميزين فى أداء عملهم وضبط الجناة ومنع عدد من الجرائم وسرعة ضبط المجرمين وخاصة ضبط تجار عملات أجنبية متعددة فى قسم أول كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول.

وقال اللواء السيد جاد الحق المساعد الأول لوزير الداخلية، للمقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، إن ما سمعته عنك تستحق التكريم، وكذلك المقدم توفيق جاد رئيبس مباحث مركز كفر الشيخ.