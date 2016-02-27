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صبري يهاجم ميدو وعبد الهادي عبر في الجول: هناك من يدعون الانتماء للزمالك وهم ' خونة '

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صبري يهاجم ميدو وعبد الهادي عبر في الجول: هناك من يدعون الانتماء للزمالك وهم ' خونة ' صبري يهاجم ميدو وعبد الهادي عبر في الجول: هناك من يدعون الانتماء للزمالك وهم ' خونة '

قال محمد صبري نجم الزمالك السابق إن هناك من يدعون الانتماء للزمالك ولكنهم يخونون الأمانة والنادي، محددا اسم ثلاث أشخاص يقصدهم.

وفي ظل صراع دائر حاليا بين رئيس النادي مرتضى منصور ومدرب الفريق السابق أحمد حسام "ميدو"، كان لصبري رأيا في الأمر أوضحه عبر FilGoal.com.

وقال صبري: "على سبيل المثال، الثلاثي مدحت عبد الهادي وطارق مصطفى وميدو، أرى أن من يعمل في الجهاز الفني للزمالك لابد أن يستطيع احتواء المشاكل والأزمات".

وأضاف "ما نراه الآن ما هو إلا فضائح وخيانة للأمانة".

وواصل "على سبيل المثال، مدحت عبد الهادي خرج مؤخرا ليهاجم لاعبي الزمالك، وغيره ممن يقومون بإخراج شائعات غريبة جدا".

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وأردف "هناك 25 لاعب أو 30 داخل صفوف الفريق، لم يستطع ذلك الجهاز التعامل معهم، لذلك يقومون الآن بذلك التصرف وتحديدا مدحت عبد الهادي الذي ذكر بعد رحيله أن هناك بعض اللاعبين اللذين لا يستحقون الوجود في ميت عقبة".

وأتم صبري "أنا حزين جدا مما يقوم به أبناء الزمالك مع ناديهم بعد رحيلهم عن الجهاز الفني".

ويحتل الزمالك وصافة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن الأهلي، ومن المنتظر أن يقوده مدربه الجديد أليكس ماكليش مباراة الإنتاج الحربي يوم 3 مارس المقبل.

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