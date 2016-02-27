مؤتمر كوبر - عن تشكيل مصر ضد نيجيريا.. الوديات ' الضعيفة ' والحضري القائد

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر باستقراره بنسبة كبيرة جدا على تشكيل المنتتخب لمواجهة نيجيريا.

منتخب مصر فاز على بوركينا بثنائية مقابل لاشيء في لقاء ودي استعدادا لمواجهة نيجيريا. (طالع التفاصيل)

ثنائية المنتخب جاءت عن طريق عبد الله السعيد استعدادا لمواجهة نيجيريا في الـ25 من مارس المقبل في التصفيات المؤهلة إلى إفريقيا.

وتحدث كوبر عن ودية بوركينا قائلا: "راضي عن المباراة بشكل عام، وسنعمل على علاج بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة للاستفادة منها قبل مواجهة نيجيريا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "منتخب مصر أيضا لعب باللاعبين المحليين مثل منتخب بوركينا".

مواجهة نيجيريا

وعن لقاء نيجيريا المرتقب قال كوبر: "بشكل كبير جدا وضعت التشكيل الذي سنلعب به ضد نيجيريا".

وأوضح "نحن نعتمد على مستوى اللاعبين في تلك الفترة، أي الوقت السابق لمباراة نيجيريا مباشرة".

وتابع "تجربة نيجيريا ستكون تجربة واقعية ستعلمنا أين نحن الآن وأين وصل مستوانا".

وأردف "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا أمام نيجيريا".

مباريات ودية ضعيفة؟

وأعلن كوبر تقبله لكل النقد بخصوص مستوى المنتخب وبخصوص المباريات الودية قائلا: "أتفهم تماما النقد فهو جزء من كرة القدم وبالتأكيد لم نظهر بشكل مرضي للجميع ولكننا سنحاول تحقيق ذلك".

"بالتأكيد المنتخبات التي واجهناها ليست بمستوى مصر، فهي أقل من المنتخب ولكن في هذا الوقت تلك المنتخبات هي المتاحة أمامنا".

واستكمل حديثه قائلا: "أتفق تماما مع من يقول أن المنتخبات التي واجهناها ليس مستواها عالي، ولكن يوجد ما هو مهم للغاية في ذلك".

وفسر "إذا افترضنا تحقيق نتيجة التعادل في مواجهتي نيجيريا، وقتها سيكون لابد لنا من الفوز على تشاد وتنزانيا. ولذلك تلك المباريات لها أهمية كبيرة. لابد لنا من الحديث على الواقع الذي أمامنا".

الحضري

وتطرق كوبر في حديثه عن الحضري قائلا: "الحضري يقدم مستوى عالي جدا في الفترة الأخيرة وهو قائد رائع".

وأتم "وهو متأهب للمشاركة مع المنتخب في أي وقت".