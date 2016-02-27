أحمد ناجي لـ في الجول: الحضري جندي من جنود المنتخب

قال أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب إن حارس مرمى وادي دجلة عصام الحضري "جندي من جنود المنتخب".

واستدعى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر عصام الحضري لقائمة المنتخب التي واجهت بوركينا فاسو وديا اليوم السبت وفازت 2-0.

ولم يلعب الحضري، أو محمد الشناوي حارس بتروجيت، أي دقيقة خلال اللقاء، حيث لعب حارس الزمالك أحمد الشناوي طوال اللقاء.

وقال ناجي لـFilGoal.com: "الحضري جندي من جنود المنتخب، هو موجود كقائد للفريق".

وأضاف "سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، الحضري له دور معنا".

وأردف "مستوى الحراس الثلاثة مطمئن للغاية، وأنتظر عودة شريف إكرامي من الإصابة أيضا".

ويغيب إكرامي عن الأهلي لمدة 3 أسابيع بعد إصابته في مباراة غزل المحلة.

وأتم "لا مشكلة لدى الحضري في عدم المشاركة.. هو تحت أمر الجهاز في أي وقت".