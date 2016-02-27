أخبار عاجلة

الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد ناجي لـ في الجول: الحضري جندي من جنود المنتخب

Google+ Print
أحمد ناجي لـ في الجول: الحضري جندي من جنود المنتخب أحمد ناجي لـ في الجول: الحضري جندي من جنود المنتخب

قال أحمد ناجي مدرب حراس إن حارس مرمى وادي دجلة عصام الحضري "جندي من جنود المنتخب".

واستدعى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر عصام الحضري لقائمة المنتخب التي واجهت بوركينا فاسو وديا اليوم السبت وفازت 2-0.

ولم يلعب الحضري، أو محمد الشناوي حارس بتروجيت، أي دقيقة خلال اللقاء، حيث لعب حارس الزمالك أحمد الشناوي طوال اللقاء.

وقال ناجي لـFilGoal.com: "الحضري جندي من جنود المنتخب، هو موجود كقائد للفريق".

وأضاف "سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، الحضري له دور معنا".

وأردف "مستوى الحراس الثلاثة مطمئن للغاية، وأنتظر عودة شريف إكرامي من الإصابة أيضا".

ويغيب إكرامي عن الأهلي لمدة 3 أسابيع بعد إصابته في مباراة غزل المحلة.

وأتم "لا مشكلة لدى الحضري في عدم المشاركة.. هو تحت أمر الجهاز في أي وقت".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات