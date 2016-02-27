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استعدادا للعمل في الزمالك.. وصول مساعد ماكليش

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استعدادا للعمل في الزمالك.. وصول مساعد ماكليش استعدادا للعمل في الزمالك.. وصول مساعد ماكليش

وصل موسى الحبشي المحلل الفني المساعد للاسكتلندي أليكس ماكليش إلى القاهرة منذ قليل استعدادا لشغل منصب المحلل الفني في جهاز ماكليش بنادي الزمالك.

موسى بلجيكي الجنسية من أصول مغربية وعمل مع ماكليش في نادي جينك البلجيكي كمحلل فني.

الاسكتلندي ماكليش تم تقديمه رسميا يوم السبت كمدير فني جديد لنادي الزمالك خلفا للمؤقت محمد صلاح والذي جاء بعد رحيل أحمد حسام ميدو.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال مؤتمر تقديم ماكليش أن الجهاز الفني سيشهد تواجد ثنائي مساعد للمدرب الاسكتلندي.

وبالفعل وصل الحبشي موسى إلى القاهرة مساء يوم السبت استعدادا للانضمام إلى جهاز ماكليش في الجهاز. في انتظار موقف أليكس راي مساعد المدرب السابق.

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