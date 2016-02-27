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بمجموع 6-1.. المقاصة يُغرق الدفاع الإثيوبي ويتأهل لدور الـ32 من الكونفدرالية

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بمجموع 6-1.. المقاصة يُغرق الدفاع الإثيوبي ويتأهل لدور الـ32 من الكونفدرالية بمجموع 6-1.. المقاصة يُغرق الدفاع الإثيوبي ويتأهل لدور الـ32 من الكونفدرالية

نجح نادي مصر للمقاصة في تكرار فوزه على الدفاع الإثيوبي في دور الـ64 من كأس الكونفدرالية.

وفاز المقاصة على الدفاع الإثيوبي 3-0 في إياب تصفيات الكونفدرالية بعدما فاز ذهابا في إثيوبيا بثلاثية مقابل هدف.

ويستعد المقاصة لمواجهة دون بوسكو الكونجولي في دور الـ32 من الكونفدرالية أحد أيام 11,12,13 من مارس في القاهرة.

شوط أول سلبي انتهى بين المقاصة والدفاع الإثيوبي قبل أن تتألق كتيبة إيهاب جلال في الشوط الثاني.

وسجل عمرو بركات الهدف الأول للمقاصة في الدقيقة 60. قبل أن يعزز السيد حمدي النتيجة في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 88 ترجم عمر النجدي ركلة جزاء بطريقة صحيحة للمقاصة ليؤكد انتصار المقاصة الساحق على الدفاع الإثيوبي.

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