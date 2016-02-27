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فيديو | محلل سياسي سوري: نظام «الأسد» يلقي براميل متفجرة على «حمص»و«درعا»

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فيديو | محلل سياسي سوري: نظام «الأسد» يلقي براميل متفجرة على «حمص»و«درعا» فيديو | محلل سياسي سوري: نظام «الأسد» يلقي براميل متفجرة على «حمص»و«درعا»

تعبيرية

 

قال المحلل السياسي السوري، غسان ابراهيم، إن قرار وقف إطلاق النار التزمت به بعض الأطراف مثل المعارضة السورية والقوات الروسية ولكن هناك تلاعب من جانب قوات النظام حيث قام بالقاء براميل متفجرة وقصف بعض المناطق في حمص ودرعا.

وأضاف ابراهيم خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي بهاء ملحم، اأن النظام السوري يخلق دائما حجج واهية من أجل استمرار القصف واستهداف المناطق ولكن كافة تلك الخروقات يتم تسجيلها وستتم محاسبته على ذلك.

وأوضح ابراهيم أن روسيا جاءت للعب على الورقة السورية لتصفية حاساباتها مع حلف شمال الأطلسي الذى سليب منها السيطرة على أوكرانيا، بعكس ما كان يظن بشار الأسد أن روسيا جاءت لإعادة كل شئ على ما كان وتثبيت حكمه والابقاء عليه، لافتا الى أن حل الأزمة الآن يتطلب تشكيل هيئة حكم تجمع بين المعارضة والنظام من أجل الانتقال الى سوريا المستقبل

قال عبد الحميد صيام، الصحفي المتخصص في شؤون الأمم المتحدة ، إن قرار وقف إطلاق النار في سوريا مازال قائما كون كافة الأطراف الدولية والإقليمية تسعى لاستكماله، لافتا الى أن الخروقات التى وقعت يتعامل معها الأطراف بهدوء تام لعدم إتاحة الفرصة لانهيار القرار.

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