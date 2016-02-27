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بعد 6 أيام.. أمن قنا يحرر مختطف دون دفع فدية.. و”المختطفون” يهربون

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بعد 6 أيام.. أمن قنا يحرر مختطف دون دفع فدية.. و”المختطفون” يهربون بعد 6 أيام.. أمن قنا يحرر مختطف دون دفع فدية.. و”المختطفون” يهربون

الجنود المختطفين

نجحت الجهود الشعبية ورموز القبائل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إعادة مختطف بعد مرور 6 أيام من اختطافه من قبل مسلحين أثناء قيادته سيارة لنقل الرمل والزلط​ ​بمحجر أبو دياب التابعة لمركز دشنا.

كان اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا السبت الماضي من مأمور مركز دشنا، يفيد فيه باختطاف المدعو “خالد.ع.م ” 35 سنه سائق– ومقيم قرية الغرابوة بمركز دشنا من قبل مسلحين أثناء قيادته سيارة لنقل مواد البناء بمحجر قرية أبو دياب شرق وطالبوا بفدية ماليه وقدرها 300 ألف جنيه، فتم تحريره دون دفع فدية.

وهرب المتهمون، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق .​​

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